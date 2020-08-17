В Башкирии прошли онлайн-соревнования по каратэ

Башкирские каратисты провели соревнования в режиме онлайн. Восьмой летний молодежный кубок прошел в формате видеоконференции.

Эти соревнования проводили в республике каждое лето. Учитывая обстановку, на этот раз состязания в дисциплине ката были организованы с помощью интернета. Судьи находились в Уфе, а участники могли быть в любой точке республики.

Есть возможность дать шанс ребятам выступить на соревнованиях. Это перспективное направление. При нынешней ситуации это надо развивать, в моем понимании. Надеюсь, в следующий раз мы еще точнее отработаем эту систему. Рустам Магсумов, председатель Федерации каратэ Республики Башкортостан

Многие спортсмены участвовали в соревнованиях прямо из дома. Другие выходили на связь из спортивного зала в своем населенном пункте. Эксперимент признали успешным. Однако есть над чем работать. В первую очередь над скоростью соединения, чтобы видео не зависало.