В Башкирии прошли онлайн-соревнования по каратэ

Башкирские каратисты провели соревнования в режиме онлайн. Восьмой летний молодежный кубок прошел в формате видеоконференции.
Эти соревнования проводили в республике каждое лето. Учитывая обстановку, на этот раз состязания в дисциплине ката были организованы с помощью интернета. Судьи находились в Уфе, а участники могли быть в любой точке республики.
Многие спортсмены участвовали в соревнованиях прямо из дома. Другие выходили на связь из спортивного зала в своем населенном пункте. Эксперимент признали успешным. Однако есть над чем работать. В первую очередь над скоростью соединения, чтобы видео не зависало.