«Поставили неприемлемые условия»: Хабиров прокомментировал сорванную встречу с защитниками Куштау

Запланированная на сегодня встреча главы Башкирии и защитников Куштау сорвалась. Причины раскрыл руководитель региона в социальных сетях. Он записал видео, в котором сообщил, что экоактивисты поставили перед ним условия, которые Хабиров принять не может.