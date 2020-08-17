«Поставили неприемлемые условия»: Хабиров прокомментировал сорванную встречу с защитниками Куштау

Запланированная на сегодня встреча главы Башкирии и защитников Куштау сорвалась. Причины раскрыл руководитель региона в социальных сетях. Он записал видео, в котором сообщил, что экоактивисты поставили перед ним условия, которые Хабиров принять не может.
Глава республики заверил, что с самого утра команда готовилась к этой встрече, а информация о том, что именно власти сорвали мероприятие, не соответствует действительности.
Дата нового "круглого стола" для нахождения компромисса еще неизвестна.
Напомним, что на данный момент разработка горы остановлена.
Ранее Радий Хабиров заявил, что нападения на сотрудников внутренних дел станут предметом судебного разбирательства.