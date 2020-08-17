В Уфе пострадавшая в страшной аварии женщина потеряла ребёнка

Сегодня стало известно, что женщина, которую сбили с ребёнком на улице Комарова, потеряла малыша, которым была беременна. Об этом сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Башкирии.

17 августа женщине сделали кесарево сечение в больнице №13. Ребёнок скончался в утробе матери. К счастью,состояние старшей дочери 6 лет оценивается как стабильное.