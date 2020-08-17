Врачи из Башкирии, работавшие в Кыргызстане с больными коронавирусом, вернулись

По словам заместителя министра здравоохранения РБ Евгения Кустова, работа велась в 31 медицинском учреждении страны по трем основным направлениям, включающим в себя обучение врачей по соблюдениям правил биологической защиты и противоэпидемического режима, методические рекомендации по внесению изменений в клинические протоколы лечения больных, разработку перечня необходимых мероприятий по подготовке системы здравоохранения страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации и др.