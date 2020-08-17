Врачи из Башкирии, работавшие в Кыргызстане с больными коронавирусом, вернулись

В Башкирию вернулись медики, помогавшие в борьбе с коронавирусом коллегам из Киргизии. Их торжественно встретили в аэропорту. Врачи признались, что очень скучали по родным и дому.
Напомним, врачи работали по поручению Правительства Российской Федерации. Они оказали помощь при организационно-методической помощи местным специалистам, а также консультировали наиболее тяжелых пациентов. В Кыргызстане работали врачи-эпидемиологи и инфекционисты медицинских организаций республики, студенты и ординаторы БГМУ, которые имеют практический опыт в лечении пациентов c COVID-19.
По словам заместителя министра здравоохранения РБ Евгения Кустова, работа велась в 31 медицинском учреждении страны по трем основным направлениям, включающим в себя обучение врачей по соблюдениям правил биологической защиты и противоэпидемического режима, методические рекомендации по внесению изменений в клинические протоколы лечения больных, разработку перечня необходимых мероприятий по подготовке системы здравоохранения страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации и др.
На встрече в Правительстве Президент Кыргызстана поблагодарил нас за сделанную работу, мы ответили благодарностью за теплый прием.
По дому и своей Республике соскучились, - сказал руководитель группы Евгений Кустов.
Российские специалисты осмотрели более 4 тыс. человек, выписали из стационаров 615 человек, подготовили на выписку 594 человек.
Напомним, что ранее врачи из Башкортостана ездили помогать коллегам и больным новой коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкессию и Амурскую область.