Жители Уфы добились ремонта подъезда благодаря системе «Инцидент»

Домой и гостей позвать было стыдно, говорит Айрат Юсупов. Обшарпанные стены, обвалившаяся штукатурка и страшные подоконники. Мужчина проживает в пятиэтажке по адресу Зорге, 34/1. Он переступил порог первого подъезда 17 лет назад. За это время ремонт в подъезде не проводили.

У нас в подъезде давно не проводили ремонт. Подъезд был в очень плохом состоянии, в плачевном. Штукатурка отваливалась, стены плохо покрашены были, но в общем все ужасно было. Жители написали через соцсети обращение, чтобы произвели ремонт.

Айрат Юсупов

В многоквартирном доме проживает много семей с маленькими детьми. Жители, устав каждое утро наблюдать за страшными стенами и дышать пылью, написали обращение в социальных сетях. Под одним из постов Главы республики Радия Хабирова они прикрепили говорящие фотографии.

Жительница дома по улице Зорге, 34/1, просила обратить внимание на состояние подъезда в ее доме, это обращение попало к нам с систему «Инцидент-менеджмент», на что коллеги из администрации Советского района прокомментировали, что 18 июня к работам приступили.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы РБ

Уже на следующий день в первом подъезде появились маляры и штукатуры. Ремонтные работы по адресу Зорге, 34/1, проводили в течение недели. За это время стены и потолки подъезда приобрели новый облик. 

Как и в том году, топ тем, интересующих жителей Советского района, остается неизменным: это качество улично-дорожной сети и ямочного ремонта, это благоустройство и, естественно, проблемы, связанные с системой ЖКХ.  Ремонт подъездов, в том числе состояние многоквартирных домов и дворовых территорий.

Вячеслав Ларионов, заведующий сектором по обеспечению реализации приоритетных программ администрации Советского района города Уфы

С момента запуска системы «Инцидент-менеджмент» в Советском районе Уфы отработано 2343 инцидента. Они уже закрыты и проблемы жителей решены. А все благодаря инициативным горожанам, которые активно пишут в социальных сетях. Возвращаясь к теме первого подъезда по адресу Зорге, 34/1, жители после ремонта остались довольны. Но пока это временный ремонт. Дом через два года полностью преобразится. В 2022 во всем доме будет реализована программа «Комплексный ремонт подъездов в многоквартирных домах».