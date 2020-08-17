Жители Уфы добились ремонта подъезда благодаря системе «Инцидент»

Домой и гостей позвать было стыдно, говорит Айрат Юсупов. Обшарпанные стены, обвалившаяся штукатурка и страшные подоконники. Мужчина проживает в пятиэтажке по адресу Зорге, 34/1. Он переступил порог первого подъезда 17 лет назад. За это время ремонт в подъезде не проводили.
В многоквартирном доме проживает много семей с маленькими детьми. Жители, устав каждое утро наблюдать за страшными стенами и дышать пылью, написали обращение в социальных сетях. Под одним из постов Главы республики Радия Хабирова они прикрепили говорящие фотографии.
Уже на следующий день в первом подъезде появились маляры и штукатуры. Ремонтные работы по адресу Зорге, 34/1, проводили в течение недели. За это время стены и потолки подъезда приобрели новый облик.
С момента запуска системы «Инцидент-менеджмент» в Советском районе Уфы отработано 2343 инцидента. Они уже закрыты и проблемы жителей решены. А все благодаря инициативным горожанам, которые активно пишут в социальных сетях. Возвращаясь к теме первого подъезда по адресу Зорге, 34/1, жители после ремонта остались довольны. Но пока это временный ремонт. Дом через два года полностью преобразится. В 2022 во всем доме будет реализована программа «Комплексный ремонт подъездов в многоквартирных домах».