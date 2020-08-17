Жители Уфы добились ремонта подъезда благодаря системе «Инцидент»

Жительница дома по улице Зорге, 34/1, просила обратить внимание на состояние подъезда в ее доме, это обращение попало к нам с систему «Инцидент-менеджмент», на что коллеги из администрации Советского района прокомментировали, что 18 июня к работам приступили.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы РБ