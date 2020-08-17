В Уфе появился фронтовой вагон с архивными видео ветеранов

В Республиканском музее Боевой Славы представили инсталляцию в форме фронтового вагона. Презентовали экспозицию организаторы и активисты патриотической акции «Истории Победы».
Мультимедийная инсталляция представляет собой вагон-теплушку со встроенной панелью с аудиовизуальным контентом, подготовленным на основе архивных записей воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, уроженцев Башкортостана. Их собрали в рамках Республиканской патриотической акции.
Уникальный видеоархив позволит посетителям музея познакомиться с историями фронтовиков, услышать их голоса, создаст ощущение живого разговора с носителями исторической правды о событиях семидесятипятилетней давности.