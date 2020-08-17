В Уфе появился фронтовой вагон с архивными видео ветеранов

Банк видео будет постоянно пополняться. Конечно, хочется, чтобы как можно больше подростков было привлечено к этой акции, которые смогут пообщаться очевидцами тех событий и вообще нашими земляками, которые внесли вклад в эту победу.

Каринэ Хабирова, председатель оргкомитета республиканской патриотической акции «Истории Победы»