В Уфе появился фронтовой вагон с архивными видео ветеранов

В Республиканском музее Боевой Славы представили инсталляцию в форме фронтового вагона. Презентовали экспозицию организаторы и активисты  патриотической акции «Истории Победы».

Мультимедийная инсталляция представляет собой вагон-теплушку со встроенной панелью с аудиовизуальным контентом, подготовленным на основе архивных записей воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, уроженцев Башкортостана. Их собрали  в рамках  Республиканской патриотической акции.

Уникальный видеоархив позволит посетителям музея познакомиться с историями фронтовиков, услышать их голоса, создаст ощущение живого разговора с носителями исторической правды о событиях семидесятипятилетней давности.

Банк видео будет постоянно пополняться. Конечно, хочется, чтобы как можно больше подростков было привлечено к этой акции, которые смогут пообщаться очевидцами тех событий и вообще нашими земляками, которые внесли вклад в эту победу.

Каринэ Хабирова, председатель оргкомитета республиканской патриотической акции «Истории Победы»