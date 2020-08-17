Стало известно, когда достроят парк «Первомайский» в Уфе

Сейчас вносятся изменения в дизайн проект фонтана, и в ближайшие дни состоятся публичные слушания по этому объекту. Конечно, муниципальной власти нужно услышать мнение горожан по поводу внешнего вида фонтана и в целом этой территории.

Рената Салахова, начальник отдела пресс-службы администрации г. Уфы