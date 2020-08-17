Стало известно, когда достроят парк «Первомайский» в Уфе

Парк  «Первомайский» сдадут в конце ноября. Строительные работы уже близятся к финишной стадии.

Сцена смонтирована, детские площадки установлены. По периметру парка обновили и опоры освещения. Остается уложить брусчатку и облагородить территорию водоема. Капитальный ремонт и благоустройство зоны отдыха началось в ноябре прошлого года.

Строительство двух детских игровых площадок, площадка воркаут, видеонаблюдение, автополив и по всему периметру проложена велодорожка и тропа здоровья.

Илья Миронов, директор парка культуры и отдыха «Первомайский»

Площадь перед Дворцом культуры УМПО тоже является частью парка. Благоустраивают и эту территорию. Здесь помимо укладки брусчатки по проекту предусмотрено строительство фонтана. Пока окончательный вид водного сооружения не утвержден.

Сейчас вносятся изменения в дизайн проект фонтана, и в ближайшие дни состоятся публичные слушания по этому объекту. Конечно, муниципальной власти нужно услышать мнение горожан по поводу внешнего вида фонтана и в целом этой территории.

Рената Салахова, начальник отдела пресс-службы администрации г. Уфы