Стало известно, когда достроят парк «Первомайский» в Уфе

Парк «Первомайский» сдадут в конце ноября. Строительные работы уже близятся к финишной стадии.
Сцена смонтирована, детские площадки установлены. По периметру парка обновили и опоры освещения. Остается уложить брусчатку и облагородить территорию водоема. Капитальный ремонт и благоустройство зоны отдыха началось в ноябре прошлого года.
Площадь перед Дворцом культуры УМПО тоже является частью парка. Благоустраивают и эту территорию. Здесь помимо укладки брусчатки по проекту предусмотрено строительство фонтана. Пока окончательный вид водного сооружения не утвержден.