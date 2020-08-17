Как приходит в себя лёгкая атлетика Башкирии после пандемии?

Есть новый стадион, но на нем нельзя соревноваться. Коронавирус ударил по башкирской легкой атлетике. Долгие годы спортсмены ждали появления комплекса хорошего уровня. Теперь он есть в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В Затоне планировали провести соревнования высокого уровня, но пандемия не позволила это сделать. Однако тренировочный процесс идет полным ходом.
Этого стадиона башкирские легкоатлеты ждали десятки лет. Он соответствует всем современным требованиям. Недавно Уфа должна была принять первенство Приволжского федерального округа. Но встречать гостей из 14 регионов этим летом было не суждено. Соревнования были отменены.
Вместо соревнований – контрольные тренировки. Это попытка компенсировать для спортсменов отсутствие соревновательной практики. Тренировки проходят с учетом санитарных требований. На стадионе одновременно может находиться только определенное число спортсменов. Атлеты бегут по дорожкам через одну.
После появления легкоатлетического стадиона Уфа стала центром притяжения для спортсменов из других городов и районов. Азалия Гильмутдинова из Краснокамского района на одной из контрольных тренировок лучше других преодолела дистанцию 100 метров. Несмотря на своеобразную подготовку к стартам.
Взрослых башкирских спортсменов через месяц ожидает участие в чемпионате России в Смоленске. А вот юноши и девушки до конца сентября выступить на соревнованиях точно не смогут.