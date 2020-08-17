Как приходит в себя лёгкая атлетика Башкирии после пандемии?

Есть новый стадион, но на нем нельзя соревноваться. Коронавирус ударил по башкирской легкой атлетике. Долгие годы спортсмены ждали появления комплекса хорошего уровня. Теперь он есть в центре спортивной подготовки Римы Баталовой. В Затоне планировали провести соревнования высокого уровня, но пандемия не позволила это сделать. Однако тренировочный процесс идет полным ходом.

Этого стадиона башкирские легкоатлеты ждали десятки лет. Он соответствует всем современным требованиям. Недавно Уфа должна была принять первенство Приволжского федерального округа. Но встречать гостей из 14 регионов этим летом было не суждено. Соревнования были отменены.

Планируется на будущий год провести здесь первенство и чемпионат России. Доживем – увидим. Стадион великолепный по всем показаниям. Здесь можно провести абсолютно все виды. Геннадий Алексеев, главный тренер Республики Башкортостан по легкой атлетике

Вместо соревнований – контрольные тренировки. Это попытка компенсировать для спортсменов отсутствие соревновательной практики. Тренировки проходят с учетом санитарных требований. На стадионе одновременно может находиться только определенное число спортсменов. Атлеты бегут по дорожкам через одну.

Несмотря на трудности, мы тренируемся, работаем. На сегодняшний день идут у нас контрольные тренировки. Каждую неделю они идут с промежутком в час-полтора. Три-четыре группы мы пропускаем. Альберт Газизов, куратор легкой атлетики в Республике Башкортостан

После появления легкоатлетического стадиона Уфа стала центром притяжения для спортсменов из других городов и районов. Азалия Гильмутдинова из Краснокамского района на одной из контрольных тренировок лучше других преодолела дистанцию 100 метров. Несмотря на своеобразную подготовку к стартам.

Бегала сзади огорода, можно так сказать. Мы готовились с начала лета. На тех соревнованиях я немножечко отставала, сейчас набрала массу и побежала. Азалия Гильмутдинова, воспитанница ДЮСШ Краснокамского района