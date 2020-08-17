Радий Хабиров: БСК покажет разрешительные документы по Куштау

В Уфе сегодня вечером прошла встреча активистов-защитников Куштау с Радием Хабировым.
Ранее защитники горы отмечали, что со стороны БСК не были ни разу опубликованы разрешительные документы. При этом менеджмент уверял, что они есть, но показать народу это разрешение никто не хотел.
Радий Хабиров подчеркнул, что в среду БСК проведет специальный брифинг на эту тему. Руководство предприятия представит всем желающим разрешительные документы.
Напомним, в минувшее воскресенье глава региона приостановил освоение «Содой» шихана Куштау до достижения общественного компромисса.