В Уфе проходит встреча Радия Хабирова с экоактивистами по вопросам Куштау

В эти минуты в Доме правительства идет встреча Радия Хабирова с экозащитниками Куштау. Инициативную группу пригласил сам Глава региона, призвав тем самым к мирному диалогу.
Разработка шихана Куштау остановлена до тех пор, пока не будет найден компромисс. Достигнуть его и нацелены участники встречи. Диалог Главы республики с инициативной группой должен был состояться еще днем, однако переговоры отменили. По словам руководителя региона, причиной стали «неприемлемые условия». В беседе хотели участвовать члены запрещенной экстремисткой организации «Башкорт».
По итогу сторонам все же удалось сесть за стол переговоров. Онлайн-трансляцию встречи можно увидеть на официальных страницах Главы республики.
Произошедшее на Куштау Глава республики на оперативном совещании назвал недоработкой правительства, а также всех глав муниципалитетов. «С людьми надо работать вживую, а не из своих кабинетов. Среди защитников были люди из разных районов. Они пришли туда, потому что чувствуют наше невнимание», – подчеркнул руководитель региона. В данный момент разработка горы остановлена. Между тем Радий Хабиров отметил: нападения на сотрудников внутренних дел станут предметом судебного разбирательства.