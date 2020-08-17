В Уфе проходит встреча Радия Хабирова с экоактивистами по вопросам Куштау

Меня очень порадовало Ваше заявление о том, что если не будет компромисса, то Куштау не будут разрабатывать. Это здорово. Компромисса по Куштау не будет. Нужно искать альтернативу, это всем ясно. Если мы будем искать компромисс, мы к общему знаменателю не придем, люди будут бастовать – башкиры привыкли за свою землю сражаться.

Экоактивистка