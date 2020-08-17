В Уфе проходит встреча Радия Хабирова с экоактивистами по вопросам Куштау

В эти минуты в Доме правительства идет встреча Радия Хабирова с экозащитниками Куштау. Инициативную группу пригласил сам Глава региона, призвав тем самым к мирному диалогу.

Разработка шихана Куштау остановлена до тех пор, пока не будет найден компромисс. Достигнуть его и нацелены участники встречи. Диалог Главы республики с инициативной группой должен был состояться еще днем, однако переговоры отменили. По словам руководителя региона, причиной стали «неприемлемые условия». В беседе хотели участвовать члены запрещенной экстремисткой организации «Башкорт».

По итогу сторонам все же удалось сесть за стол переговоров. Онлайн-трансляцию встречи можно увидеть на официальных страницах Главы республики.

Я считаю, что точка переговоров у нас уже есть. Куштау объединил много людей искренних, людей, которые болеют за природу, людей с разной мотивацией. Я думаю, что у нас происходит доброе, хорошее событие в отношении нашей природы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Меня очень порадовало Ваше заявление о том, что если не будет компромисса, то Куштау не будут разрабатывать. Это здорово. Компромисса по Куштау не будет. Нужно искать альтернативу, это всем ясно. Если мы будем искать компромисс, мы к общему знаменателю не придем, люди будут бастовать – башкиры привыкли за свою землю сражаться.

Экоактивистка

Произошедшее на Куштау Глава республики на оперативном совещании назвал недоработкой правительства, а также всех глав муниципалитетов. «С людьми надо работать вживую, а не из своих кабинетов. Среди защитников были люди из разных районов. Они пришли туда, потому что чувствуют наше невнимание», – подчеркнул руководитель региона. В данный момент разработка горы остановлена. Между тем Радий Хабиров отметил: нападения на сотрудников внутренних дел станут предметом судебного разбирательства. 