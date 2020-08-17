Медики Башкирии рассказали, как боролись с коронавирусом в Киргизии

42 башкирских врача сегодня вернулись из Кыргызстана. Бригада медиков была направлена в Центральную Азию для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом.
В конце июня в этой республике резко выросло количество зараженных. В Киргизии остро нуждались в подмоге. По поручению Правительства России врачи Башкортостана целый месяц провели, оказывая поддержку киргизским коллегам.
Полезно не только кашлять, но и лежать на животе – по 16 часов в сутки. Пораженные легкие открываются и очищаются. Башкирские врачи в Киргизию прибыли в период, когда эпидситуация резко обострилась. Количество пациентов росло: каждый день диагноз COVID-19 ставили 500 пациентам, а вот медперсонал, наоборот, был в дефиците.
Башкирскую бригаду разбили на 5 групп, в каждой пульмонологи, инфекционисты, терапевты, хирурги. Работа велась в 31 одном медучреждении во всех 7 областях Кыргызстана. Сегодня медработники после месячной командировки приземлились в столичный аэропорт.
Их встречают, как героев. Так и говорят: «Наши герои». Цветы, плакаты и объятия уже заждавшихся родных. Прежде прямо в здании аэропорта традиционная процедура – сдачи анализов.
Специалисты провели ряд лекций по организации работы коллегам из Киргизии. Подсказали, как лучше разграничить грязную и чистые зоны между собой. Президент Кыргызстана поблагодарил за помощь делегацию из России, которая успела за это время осмотреть 4 тысячи пациентов, выписано из стационаров 615 человек
42 врача, вернувшиеся из Кыргызстана, отправятся домой ждать результатов. А потом сразу на рабочие места. Студенты, которые тоже были в составе делегации, 1 сентября вновь сядут за парты.
Кстати, многие из вернувшихся специалистов отработали ранее в ковид-госпиталях Карачаево-Черкесии и Амурской области. Пока помогали, нарабатывали опыт, который пригодится пациентам Башкортостана.