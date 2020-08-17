«Меньше воровать надо!»: жители Стерлитамака жалуются на грязь вместо дороги

Дорога, которой нет, создаёт проблемы всем. Отрезанными от большой земли ощутили себя жители Западного микрорайона №5 в Стерлитамаке. Улицы проспекта Октября больше напоминают полосу препятствий. Да и дорогой назвать это грязевое месиво сложно.

Оторванные бампера, пробитые бензобаки. Доберемся или нет, задается вопросом каждый, кто преодолевает грязевые препятствия. Для сотен людей это путь домой. Исправить ситуацию просили и письменно, и по телефону. Их не слышат. Теперь они кричат.

Люди уже полтора года живут, мучаются, ходят пешком на остановку. Машины тоже ломаются. Администрация говорит, денег нет. Меньше воровать надо! Камиль, местный житель

Пока кто-то принимает грязевые ванны с автомобилем на пару, другие делят дорогу с пешеходами: машины вынуждены ездить прямо по тротуарам.

Застревают коляски, очень сложно. Скорая и пожарная жалуются на наши дороги. Альбина Ибатуллина, местная жительница

Этот район в черном списке таксистов. Услышав название этой улицы, диспетчеры отказываются принимать заказ. Водители сюда не заезжают. А сезон дождей для местных сродни бедствию: после осадков грунт превращается в кашу.

До недавнего времени этот путь был единственным, по которому можно было добраться до дальних домов. Такая своеобразная дорога жизни для местных жителей. Кстати говоря, по их словам, ямы здесь засыпают мусором, оставшимся от строительных работ. Вот из той кучи. В земле можно увидеть куски кирпичей, торчащую арматуру, благодаря которой некоторые попрощались уже не с одним комплектом резины.

Отсыпка щебёнки создала вид ровной дороги до первого автомобиля, который тут же увяз на пути домой. Вытащить его пытаются уже несколько часов.

Проект не прошел госэкспертизу. Сейчас уже у нас есть все документы, ждем финансирования. Планируем сделать ремонт в 2021 году. Марат Кинзябаев, начальник отдела строительства г. Стерлитамака