Радий Хабиров о ситуации на Куштау: «Это раскол в обществе»

Вечером 17 августа Радий Хабиров встретился с экоактивистами, которые выступили в защиту горы Куштау.
Напомним, конфликт вокруг одного из шиханов произошел после того, как на гору пришла техника компании БСК. Рабочие собирались добывать здесь известняк. Однако на защиту горы встали местные жители.
В воскресенье глава региона лично прибыл на гору и поговорил с активистами. В ходе диалога удалось договориться, что обе стороны - сотрудники БСК и защитники - разойдутся по домам и начнут искать компромиссное решение.