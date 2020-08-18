Радий Хабиров о ситуации на Куштау: «Это раскол в обществе»

Вечером 17 августа Радий Хабиров встретился с экоактивистами, которые выступили  в защиту горы Куштау. 

Напомним, конфликт вокруг одного из шиханов произошел после того, как на гору пришла техника компании БСК. Рабочие собирались добывать здесь известняк. Однако на защиту горы встали местные жители. 

Это мировоззренческий раскол в обществе, и его надо лечить, согласен с вами. У меня есть такой принцип: «Хорошая дружба приходит после хорошей драки». Нам пора перестать ругаться и начать общаться.

Радий Хабиров

В воскресенье глава региона лично прибыл на гору и поговорил с активистами. В ходе диалога удалось договориться, что обе стороны - сотрудники БСК и защитники -  разойдутся по домам и начнут искать компромиссное решение. 