«Мы все вышли за буйки»: Радий Хабиров подвел итог событий на Куштау

В минувший понедельник в башкирском Белом доме прошла встреча Радия Хабирова с экоактивистами, защищающим гору Куштау

Переговоры длились порядка двух часов. Стороны обсудили десятки вопросов. Руководитель республики объяснил, что сейчас самое главное - остановить градус напряжения. После этого совместно с защитниками власти будут искать компромиссные решения проблемы добычи сырья. 

Мы все зашли за буйки. Не надо говорить, что эти плохие, те плохие. Я сказал, мы градус останавливать будем. Если вы хотите, у меня еще одна встреча будет в пятницу. Если какие-то вопросы: прошу вас, только разговор по Куштау. 

Радий Хабиров

В воскресенье глава региона лично прибыл на гору и поговорил с активистами. В ходе диалога удалось договориться, что обе стороны - сотрудники БСК и защитники - разойдутся по домам и начнут искать компромиссное решение. 