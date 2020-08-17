«Мы все вышли за буйки»: Радий Хабиров подвел итог событий на Куштау

Мы все зашли за буйки. Не надо говорить, что эти плохие, те плохие. Я сказал, мы градус останавливать будем. Если вы хотите, у меня еще одна встреча будет в пятницу. Если какие-то вопросы: прошу вас, только разговор по Куштау.

Радий Хабиров