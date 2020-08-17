«Мы все вышли за буйки»: Радий Хабиров подвел итог событий на Куштау

В минувший понедельник в башкирском Белом доме прошла встреча Радия Хабирова с экоактивистами, защищающим гору Куштау.
Переговоры длились порядка двух часов. Стороны обсудили десятки вопросов. Руководитель республики объяснил, что сейчас самое главное - остановить градус напряжения. После этого совместно с защитниками власти будут искать компромиссные решения проблемы добычи сырья.
В воскресенье глава региона лично прибыл на гору и поговорил с активистами. В ходе диалога удалось договориться, что обе стороны - сотрудники БСК и защитники - разойдутся по домам и начнут искать компромиссное решение.