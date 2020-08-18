В Башкирии молодой водитель насмерть сбил пешехода

Вчера, 17 августа, в Краснокамском районе произошло смертельное ДТП - водитель автомобиля ВАЗ-2114 насмерть сбил 63-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла на 70 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. За рулем легковушки находился 20-летний местный житель. По предварительным данным, пешеход находился на проезжей части без светоотражающих элементов.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.