В России предложили сделать 1 сентября выходным днем

Сделать  День знаний выходным для родителей первоклассников предлагают  в Институте прогрессивного образования. 

Поясняют это тем, что так все без исключения смогут проводить детей в школу, ведь не всем предоставляют отгул на работе. Приходится оформлять отпуск. Письмо с просьбой закрепить дополнительный оплачиваемый  выходной направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Между тем в Госдуме уже отреагировали, заявив, что это излишне, учитывая, что весь апрель и половину мая  жители страны просидели на самоизоляции.