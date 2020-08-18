В России предложили сделать 1 сентября выходным днем

Сделать День знаний выходным для родителей первоклассников предлагают в Институте прогрессивного образования.
Поясняют это тем, что так все без исключения смогут проводить детей в школу, ведь не всем предоставляют отгул на работе. Приходится оформлять отпуск. Письмо с просьбой закрепить дополнительный оплачиваемый выходной направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Между тем в Госдуме уже отреагировали, заявив, что это излишне, учитывая, что весь апрель и половину мая жители страны просидели на самоизоляции.