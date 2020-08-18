В Башкирии рассказали, нужно ли делать прививки от гриппа переболевшим коронавирусом

Представителям Роспотребнадзора Башкирии был задан вопрос о том, нужно ли человеку, переболевшему коронавирусом, делать прививку от гриппа.

По словам специалистов, необходимость вакцинации такому человеку определяет только врач. После полного выздоровления никаких противопоказаний для проведения прививки нет.

Кроме этого специалисты подчёркивают, что в этом году в вакцину включили четыре новых штамма гриппа. В России они пока не встречались. Именно поэтому прививку нужно делать обязательно, отмечают эксперты.