Стало известно, когда жители Башкирии смогут увидеть Чёрную Луну

В этом году с 21 июня по 22 сентября ожидается четыре новолуния вместо трёх. Этот период принято называть астрономическим летом.

Третье новолуние специалисты называют Чёрной Луной. Оно состоится 19 августа. Как сообщает уфимский планетарий, Чёрной Луной также называют каждое второе новолуние в одном календарном месяце. Обычно в течение одного месяца новолуние бывает один раз, но иногда их бывает два. Случается это примерно раз в 2,5 года.

Также Чёрной Луной называют месяц без новолуния или полнолуния. Такое бывает только в феврале, потому что в этом месяце 28 или 29 дней.