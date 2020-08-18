В Уфе недалеко от реки нашли останки человека

Полиция Уфы занимается расследованием жуткого дела. Жильцы домов по улице Пархоменко обнаружили человеческие останки . Очевидцы рассказали, что их собака принесла во двор череп человека.

Уфимцы забеспокоились и вызвали полицию. Оказалось, останки находятся на берегу недалеко от реки Сутолки. На месте происшествия были найдены другие части тела и вещи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность погибшего.