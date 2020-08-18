В Уфе недалеко от реки нашли останки человека

Полиция Уфы занимается расследованием жуткого дела. Жильцы домов по улице Пархоменко обнаружили человеческие останки. Очевидцы рассказали, что их собака принесла во двор череп человека.
Уфимцы забеспокоились и вызвали полицию. Оказалось, останки находятся на берегу недалеко от реки Сутолки. На месте происшествия были найдены другие части тела и вещи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность погибшего.
Примерный портрет мужчины: на вид лет 40-65, рост 163-175 см, телосложение худощавое, на лице ярко выраженные травмы – перелом носа, повреждение черепа, перелом коленного сустава.
Фото: МВД по РБ.