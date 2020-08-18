В Башкирии мужчина за рулём погубил возлюбленную

В Башкирии на трассе М-5 вновь зарегистрирована смертельная авария. Трагедия произошла 17 августа утром в Иглинском районе. Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь женщины.

По предварительной информации от ГИБДД РБ, водитель «Форд» двигался по трассе. Недалеко от поселка Майский водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Автомобиль на полной скорости врезался в фуру «Мерседес-Бенц».

Удар был такой силы, что легковой автомобиль вылетел кювет и превратился в груду металла. Водитель машины и его возлюбленная были срочно госпитализированы. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей женщины – несчастная скончалась через несколько часов.