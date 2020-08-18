Врач из Башкирии рассказала, как правильно худеть

Врач из Уфы Регина Ахуньянова рассказала, как правильно худеть.

Эти трюки помогут не только сбросить лишний вес, но и улучшить состояние здоровья.

Если похудеть тяжело, просто попробуйте заменить жареную еду на тушёную. Это положительно влияет на работу печени и желчного пузыря. При нагревании пищи до 120 градусов образуется акриламид. Это вещество занесено в список веществ с возможным канцерогенным эффектом, поэтому его потребление нужно снижать. Акриламид содержится в хлебе, тостах, выпечке, котлетах в панировке, картофеле.

Способ приготовления пищи меняет многое. Например, отварная курица для организма – диетическое блюдо, а жареная или маринованная – как торт.