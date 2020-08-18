В Уфе сотрудники ГИБДД проверяют безопасность дорог около школ

85 школа к началу учебного сезона практически готова. Сегодня образовательное учреждение проинспектировали сотрудники ГИБДД.

Приемка со стороны полицейских включала проверку улично-дорожной сети вокруг школы, то есть наличие светофоров, знаков, пешеходных ограждений и разметки. Также отдельное внимание люди в погонах уделили качеству проезжей части рядом с учебным заведением. Специальным прибором, который называется дорожная рейка, сотрудники проверили неровные участки.

Также на наличие уголков, паспорта дорожной безопасности, площадок для практических занятий по правилам дорожного движения. То есть проводится комплексная работа, для того чтобы дети с первых дней в школе изучали правила безопасного поведения на дорогах. Чтобы их путь до школы и обратно был максимально безопасным.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по РБ

До начала учебного года все школы в республике пройдут подобную проверку. Основная задача – профилактика дорожно-транспортного травматизма. Кстати, в 85 школе г. Уфы вопросам безопасности на дорогах уделяют особое внимание. Во дворе организован целый городок с дорожными знаками и разметкой. Все это активно применяется во время классных часов и различных мероприятий.

Как только дети приходят в школу, приступают к учебе, составляется дорожная карта «Безопасный путь домой», она вклеивается в дневник каждого ученика. Поскольку у первоклассников дневника нет, они клеят ее в рабочую свою тетрадь и такой же стенд у нас висит на первом этаже, с которым мы обязательно знакомим первоклассников.

Гульнара Нургалиева, директор школы № 85 г. Уфы