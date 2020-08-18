В Уфе сотрудники ГИБДД проверяют безопасность дорог около школ

Как только дети приходят в школу, приступают к учебе, составляется дорожная карта «Безопасный путь домой», она вклеивается в дневник каждого ученика. Поскольку у первоклассников дневника нет, они клеят ее в рабочую свою тетрадь и такой же стенд у нас висит на первом этаже, с которым мы обязательно знакомим первоклассников.

Гульнара Нургалиева, директор школы № 85 г. Уфы