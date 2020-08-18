В Уфе сотрудники ГИБДД проверяют безопасность дорог около школ

85 школа к началу учебного сезона практически готова. Сегодня образовательное учреждение проинспектировали сотрудники ГИБДД.
Приемка со стороны полицейских включала проверку улично-дорожной сети вокруг школы, то есть наличие светофоров, знаков, пешеходных ограждений и разметки. Также отдельное внимание люди в погонах уделили качеству проезжей части рядом с учебным заведением. Специальным прибором, который называется дорожная рейка, сотрудники проверили неровные участки.
До начала учебного года все школы в республике пройдут подобную проверку. Основная задача – профилактика дорожно-транспортного травматизма. Кстати, в 85 школе г. Уфы вопросам безопасности на дорогах уделяют особое внимание. Во дворе организован целый городок с дорожными знаками и разметкой. Все это активно применяется во время классных часов и различных мероприятий.