Власти Башкирии объяснили, как получить 15 тысяч за внутренний туризм

Представители Госсобрания Башкирии рассказали, как получить 15 тысяч рублей за путешествия внутри страны. По данной программе можно вернуть часть суммы за путевку. Власти республики сообщили, что для этого нужно сделать.
Данная программ начнет действовать с 21 августа по 20 декабря. У путешественников будет возможность вернуть от 5 до 15 тысяч рублей при покупке тура в любой регион страны. Однако сам тур необходимо приобрести с 21 по 28 августа.
Партнерами программы уже стали такие туристические операторы, как «Урал-батыр», «Крекс», «Урал-тенгри», «Доплайн». Также в перечень партнеров будут включены и гостиницы, которые можно будет посмотреть 21 августа на сайте мирпутешествий.рф. Важный момент – оплачивать тур нужно картой «Мир». А компенсация будет начислена в течение пяти рабочих дней.