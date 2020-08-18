Власти Башкирии объяснили, как получить 15 тысяч за внутренний туризм

Представители Госсобрания Башкирии рассказали, как получить 15 тысяч рублей за путешествия внутри страны. По данной программе можно вернуть часть суммы за путевку. Власти республики сообщили, что для этого нужно сделать.

На фоне угрозы инфекции и внешних ограничений значительно вырос интерес россиян к природным достопримечательностям и курортам внутри страны. Программа компенсации части затрат на турпоездки позволит поддержать возросший интерес к внутренним путешествиям. Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии

Данная программ начнет действовать с 21 августа по 20 декабря. У путешественников будет возможность вернуть от 5 до 15 тысяч рублей при покупке тура в любой регион страны. Однако сам тур необходимо приобрести с 21 по 28 августа.