Стало известно, кто будет руководить советом по вопросам шихана Куштау

Репрессий не будет. Об этом заявил Глава республики, отвечая на вопросы экоактивистов о возможном преследовании защитников Куштау.

Накануне вечером состоялась встреча Радия Хабирова с инициативной группой, тема обсуждения была одна: будет ли разрабатываться гора на соду и возможна ли альтернатива? Одна из участниц Рауфа Рахимова заявила, что компромисса в этом вопросе быть не может, власти должны обратить внимание на Худолазское или любое другое месторождение, взамен шиханов. На что Глава республики ответил: этот момент нужно оставить для специалистов. Необходимо создать Координационный совет, в который войдут участники от обеих сторон.

Там есть люди и от активистов, и те, кто выражает позицию предприятий. Выберите профессионалов, которые будут этим заниматься. Это было ваше предложение – собрать этот совет и поговорить. Все готовы. Выберите профессионального человека, которому вы доверяете, пусть он встанет во главе этого координационного совета. От Правительства Башкортостана этим будет заниматься Андрей Назаров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также заявил о желании встретиться с другой инициативной группой защитников Куштау под руководством Урала Байбулатова. Напомним, этот диалог не состоялся из-за членов запрещенной экстремисткой организации «Башкорт», которые также хотели принять участие в беседе. Присутствием  экстремистов  Глава региона назвал неприемлемым. Встреча без них возможна либо сегодня, либо в пятницу.