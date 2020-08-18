Стало известно, кто будет руководить советом по вопросам шихана Куштау

Накануне вечером состоялась встреча Радия Хабирова с инициативной группой, тема обсуждения была одна: будет ли разрабатываться гора на соду и возможна ли альтернатива? Одна из участниц Рауфа Рахимова заявила, что компромисса в этом вопросе быть не может, власти должны обратить внимание на Худолазское или любое другое месторождение, взамен шиханов. На что Глава республики ответил: этот момент нужно оставить для специалистов. Необходимо создать Координационный совет, в который войдут участники от обеих сторон.