Стало известно, кто будет руководить советом по вопросам шихана Куштау

Репрессий не будет. Об этом заявил Глава республики, отвечая на вопросы экоактивистов о возможном преследовании защитников Куштау.
Накануне вечером состоялась встреча Радия Хабирова с инициативной группой, тема обсуждения была одна: будет ли разрабатываться гора на соду и возможна ли альтернатива? Одна из участниц Рауфа Рахимова заявила, что компромисса в этом вопросе быть не может, власти должны обратить внимание на Худолазское или любое другое месторождение, взамен шиханов. На что Глава республики ответил: этот момент нужно оставить для специалистов. Необходимо создать Координационный совет, в который войдут участники от обеих сторон.
Радий Хабиров также заявил о желании встретиться с другой инициативной группой защитников Куштау под руководством Урала Байбулатова. Напомним, этот диалог не состоялся из-за членов запрещенной экстремисткой организации «Башкорт», которые также хотели принять участие в беседе. Присутствием экстремистов Глава региона назвал неприемлемым. Встреча без них возможна либо сегодня, либо в пятницу.