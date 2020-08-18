В Башкирии 225 тысяч школьников получат бесплатное питание

В Башкирии с 1 сентября 225 тысяч учеников начальной школы будут получать горячее питание бесплатно. Об этом Радий Хабиров рассказал на своих страницах в соцсетях.
На обеспечение малышей горячим питанием из федерального бюджета было выделено 778 миллионов рублей. Из местного бюджета к этой сумме добавится еще 106 миллионов.
Дети с ограниченными возможностями здоровья будут питаться за счет государства дважды в день, также в регионе сохранится бесплатное питание и для детей из многодетных малоимущих семей.