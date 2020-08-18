В Уфе музыкальная школа получила инструменты в рамках нацпроекта

В Башкортостане продолжается реализация нацпроекта «Культура». Одно из его направлений – «Культурная среда». В его рамках музшколы оснащают инвентарём для занятий. Свыше 17 миллионов было выделено на эти цели как из федерального бюджета, так и на региональном уровне.