В Уфе музыкальная школа получила инструменты в рамках нацпроекта

Балалайка, контрабас и саксофон. 1 сентября ученики Детской музыкальной школы имени Адигама Искужина встретят с новыми музыкальными инструментами.
В Башкортостане продолжается реализация нацпроекта «Культура». Одно из его направлений – «Культурная среда». В его рамках музшколы оснащают инвентарём для занятий. Свыше 17 миллионов было выделено на эти цели как из федерального бюджета, так и на региональном уровне.
Первые поставки музыкальных инструментов состоялись уже в июле текущего года. Школа №9 имени Адигама Искужина получила рояль, скрипки, баяны, аккордеоны, виолончели, саксофон, а также башкирские народные инструменты такие, как кыл-кубыз, думбыра, кураи. Получили и необходимую учебно-методическую литературу для будущих профессиональных музыкантов.