В России вновь выявили менее 5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по зараженным. За сутки было выявлено 4748 человек с COVID-19. Это самый маленький суточный показатель с конца апреля, когда выявили 4268 пациентов с коронавирусом.

За всё время пандемии количество зараженных достигло 932 493 человек. Однако одновременно болеют лишь 173 993 пациентов. Этот показатель уменьшился за сутки на 1911 человек.

С выздоровлением было выписано 6527 человек, которые побороли коронавирус (за всё время — 742 628). К сожалению, жизнь ещё 132 человек оборвалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией (за всё время — 15 872).