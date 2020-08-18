Стала известна дата встречи главы Башкирии и защитников Куштау

Ранее сорванная встреча главы Башкирии с экоактивистами, вставших на защиту Куштау, состоится 21 августа. Об этом сообщил руководитель координационной группы защитников Куштау Урал Байбулатов. По его словам, ему позвонил лично руководитель администрации главы Александр Сидякин.

«Утром мне позвонил руководитель администрации Александр Сидякин, мы обговорили встречу, она состоится в пятницу, в 16.00. На фейки и другую информацию не ведитесь» 

Урал Байбулатов, руководитель координационной группы активистов Куштау

В минувшее воскресенье глава республики прибыл на шихан Куштау, где разгорался конфликт между «БСК» и группой активистов, противящихся промышленной разработке горы.

Руководителю региона удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам. Радий Хабиров пообещал, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения.