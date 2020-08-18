Стала известна дата встречи главы Башкирии и защитников Куштау

Ранее сорванная встреча главы Башкирии с экоактивистами, вставших на защиту Куштау, состоится 21 августа. Об этом сообщил руководитель координационной группы защитников Куштау Урал Байбулатов. По его словам, ему позвонил лично руководитель администрации главы Александр Сидякин.
В минувшее воскресенье глава республики прибыл на шихан Куштау, где разгорался конфликт между «БСК» и группой активистов, противящихся промышленной разработке горы.
Руководителю региона удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам. Радий Хабиров пообещал, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения.