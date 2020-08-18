В Уфе оштрафовали РКБ им. Куватова за нарушения во время пандемии

Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал РКБ им. Куватова за нарушение санитарных правил во время пандемии коронавируса. Напомним, Республиканская клиническая больница стала крупным очагом COVID-19 в Башкирии.

Следствие выяснило, что с 5 апреля по 27 мая этого года в медучреждении были нарушены санитарные правила. Это доказало расследование Роспотребнадзора РБ при осмотре и анализе документации.