Встреча Радия Хабирова с экозащитниками: возможен ли компромисс по Куштау?
Мировоззренческим
расколом в обществе назвал Радий Хабиров ситуацию вокруг шихана Куштау.
Накануне прошла встреча Главы республики с экоактивистами, выступающими против
разработки.
В числе наиболее острых
был вопрос митинга в Ишимбае, где накануне сотни людей вышли к зданию
администрации. Протестующие призвали главу района Азамата Абдрахманова выйти и
сложить свои полномочия. Поводом послужило недавнее противостояние у подножия
шихана. По словам руководителя региона, это он дал команду главе муниципалитета
не выходить к митингующим, чтобы не накалять ситуацию.
В Ишимбайский район, в город Ишимбай, на мою родину, приехали совсем не ишимбайцы. 200-300 человек встали с яйцами и помидорами перед администрацией, кричали: «Выходи». Я позвонил главе района и сказал, чтобы он не выходил, потому что будет конфликт. Даже не конфликт, а избиение. Вы можете представить, что будет в этой ситуации, когда ему угрожают сжечь машину (а это совершенно точный факт)? Сегодня бросали петарды во двор. И в этих условиях вы хотите, чтобы я отдал его на растерзание? Да нет, конечно.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
На встрече хоть и не
было такого сильного накала страстей, все же чувствовался градус
напряжения. Главный вопрос: возможен ли
вообще компромисс по Куштау? Некоторые участники напомнили об альтернативных
вариантах, на что Глава республики предложил решать такие вопросы специалистам.
Ну а в целом для обсуждения необходим координационный совет, о котором защитники
шиханов сами говорили в ходе протестов.
Там
есть люди и от активистов, и те, кто выражает позицию предприятий. Выберите
профессионалов, которые будут этим заниматься. Это было ваше предложение –
собрать этот совет и поговорить. Все готовы. Выберите профессионального
человека, которому вы доверяете, пусть он встанет во главе этого координационного
совета. От Правительства Башкортостана этим будет заниматься Андрей Назаров.