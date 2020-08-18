Встреча Радия Хабирова с экозащитниками: возможен ли компромисс по Куштау?

В Ишимбайский район, в город Ишимбай, на мою родину, приехали совсем не ишимбайцы. 200-300 человек встали с яйцами и помидорами перед администрацией, кричали: «Выходи». Я позвонил главе района и сказал, чтобы он не выходил, потому что будет конфликт. Даже не конфликт, а избиение. Вы можете представить, что будет в этой ситуации, когда ему угрожают сжечь машину (а это совершенно точный факт)? Сегодня бросали петарды во двор. И в этих условиях вы хотите, чтобы я отдал его на растерзание? Да нет, конечно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан