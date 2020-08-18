Встреча Радия Хабирова с экозащитниками: возможен ли компромисс по Куштау?

Мировоззренческим расколом в обществе назвал Радий Хабиров ситуацию вокруг шихана Куштау. Накануне прошла встреча Главы республики с экоактивистами, выступающими против разработки.

В числе наиболее острых был вопрос митинга в Ишимбае, где накануне сотни людей вышли к зданию администрации. Протестующие призвали главу района Азамата Абдрахманова выйти и сложить свои полномочия. Поводом послужило недавнее противостояние у подножия шихана. По словам руководителя региона, это он дал команду главе муниципалитета не выходить к митингующим, чтобы не накалять ситуацию.

В Ишимбайский район, в город Ишимбай, на мою родину, приехали совсем не ишимбайцы. 200-300 человек встали с яйцами и помидорами перед администрацией, кричали: «Выходи». Я позвонил главе района и сказал, чтобы он не выходил, потому что будет конфликт. Даже не конфликт, а избиение. Вы можете представить, что будет в этой ситуации, когда ему угрожают сжечь машину (а это совершенно точный факт)? Сегодня бросали петарды во двор. И в этих условиях вы хотите, чтобы я отдал его на растерзание? Да нет, конечно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече хоть и не было такого сильного накала страстей, все же чувствовался градус напряжения.  Главный вопрос: возможен ли вообще компромисс по Куштау? Некоторые участники напомнили об альтернативных вариантах, на что Глава республики предложил решать такие вопросы специалистам. Ну а в целом для обсуждения необходим координационный совет, о котором защитники шиханов сами говорили в ходе протестов.

Там есть люди и от активистов, и те, кто выражает позицию предприятий. Выберите профессионалов, которые будут этим заниматься. Это было ваше предложение – собрать этот совет и поговорить. Все готовы. Выберите профессионального человека, которому вы доверяете, пусть он встанет во главе этого координационного совета. От Правительства Башкортостана этим будет заниматься Андрей Назаров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан