Предприятия Башкирии ведут переговоры с компаниями Казахстана, Ирака и Саудовской Аравии

У Башкирии скоро могут появиться новые бизнес-партнеры. Речь идет о Саудовской Аравии, Казахстане и Ираке.
Республика договорилась с заграничными коллегами об обсуждении поставок различных товаров за границу.
Инициатором онлайн-встречи выступил Центр поддержки экспорта Башкирии. Идей много. Например, представители пищевой компании из Казахстана обсудили качество продукции экспортеров. По итогам диалога было намечено совместное обсуждение следующих шагов.
От промышленности Ирака на встрече участвовали представители энергетической и нефтегазовой сферы. Башкирия договорилась осуществить ряд своих проектов в иностранной регионе.