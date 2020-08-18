Предприятия Башкирии ведут переговоры с компаниями Казахстана, Ирака и Саудовской Аравии

У Башкирии скоро могут появиться новые бизнес-партнеры. Речь идет о Саудовской Аравии, Казахстане и Ираке.

Республика договорилась с заграничными коллегами об обсуждении поставок различных товаров за границу.

Инициатором онлайн-встречи выступил Центр поддержки экспорта Башкирии. Идей много. Например, представители пищевой компании из Казахстана обсудили качество продукции экспортеров. По итогам диалога было намечено совместное обсуждение следующих шагов.