В Уфе пьяный водитель въехал в ворота школы

В прошедшее воскресенье в Уфе были зафиксированы две пьяные аварии. Нерадивых водителей задержали сотрудники Росгвардии. Один из автовладельцев врезался в ворота школы, а другой – в продуктовый магазин.

Одно из ДТП зафиксировано в Дёмском районе на улице Столярова. 51-летний водитель, уроженец Татарстана, врезался в ворота школы на «Ладе Гранта». Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны сразу выяснили, что мужчина был сильно пьян. Правоохранителям он не смог внятно объяснить, что произошло.