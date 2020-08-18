В Уфе пьяный водитель въехал в ворота школы

В прошедшее воскресенье в Уфе были зафиксированы две пьяные аварии. Нерадивых водителей задержали сотрудники Росгвардии. Один из автовладельцев врезался в ворота школы, а другой – в продуктовый магазин.
Одно из ДТП зафиксировано в Дёмском районе на улице Столярова. 51-летний водитель, уроженец Татарстана, врезался в ворота школы на «Ладе Гранта». Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны сразу выяснили, что мужчина был сильно пьян. Правоохранителям он не смог внятно объяснить, что произошло.
Через полтора часа подобная авария произошла в микрорайоне Затон на улице Шмидта. Пьяный водитель на «Хёндай Солярис» врезался в стену магазина, напугав несчастную продавщицу. За рулем машины оказалась 33-летняя пьяная уфимка.