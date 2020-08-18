В Башкирии резко подорожает проезд

Плюс три рубля и это не предел. Региональный Госкомитет по тарифам утвердил предельную максимальную стоимость регулярных перевозок пассажиров на общественном транспорте.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, с 14 августа стоимость одной поездки с багажом при оплате по бессрочным пластиковым картам перевозчика, единым транспортным картам выросла с 20 до 23 рублей.

Если платить наличкой или картой банка, то проезд будет стоить 28 рублей вместо прежних 25. Владельцы единой карты «Алга» так же будут ездить за 20 рублей. А вот проезд по спецмаршруту обойдется уже в 34 рубля.