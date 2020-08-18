В Башкирии за 5 лет обеспечат чистой водой еще 52 населенных пункта

В ближайшую пятилетку в Башкортостане построят и реконструируют 31 объект водоснабжения. Чистая питьевая вода станет доступна для жителей еще 52 населенных пунктов.

Реализацию соответствующей Республиканской программы обсудили сегодня на заседании регионального Правительства. Основной целью будет увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой до 92,5 процента. Сейчас доступ к ней имеют 87,6 процента. В настоящее время работы в рамках программы идут в Уфимском районе и Стерлитамаке.