В Башкирии за 5 лет обеспечат чистой водой еще 52 населенных пункта

В ближайшую пятилетку в Башкортостане построят и реконструируют 31 объект водоснабжения. Чистая питьевая вода станет доступна для жителей еще 52 населенных пунктов.

Реализацию соответствующей Республиканской программы обсудили сегодня на заседании регионального Правительства. Основной целью будет увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой до 92,5 процента. Сейчас доступ к ней имеют 87,6 процента. В настоящее время работы в рамках программы идут в Уфимском районе и  Стерлитамаке.

Благодаря корректировкам программы удалось внести на 2020 год три новых объекта капитального строительства в райцентрах Альшеевского, Чишминского, Чекмагушевского районов, которые планировали начать только в 2021 году.

Необходимо стремиться, чтобы все жители республики пользовались качественной питьевой водой. Чистая вода – залог хорошего здоровья.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан