Уфу посетили участники патриотического автопробега

Патриотический автопробег в Уфе. Члены Международной ассоциации ветеранов Группы советских войск в Германии посетили башкирскую столицу на пути из Екатеринбурга в Смоленск.
Конечными пунктами по плану должны были стать Берлин и Потсдам, но маршрут пересмотрели из-за пандемии коронавируса. Границы закрыты. Как рассказали БСТ участники акции, своим примером они хотят взрастить патриотизм среди молодого поколения.
В Уфе участники акции также посетили Республиканский музей Боевой Славы. Здесь прошла церемония вручения памятных удостоверений. Также для гостей провели экскурсии, рассказали о вкладе башкирского народа в победу в Великой Отечественной войне.