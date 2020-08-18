Уфу посетили участники патриотического автопробега

Патриотический автопробег в Уфе. Члены Международной ассоциации ветеранов Группы советских войск в Германии посетили башкирскую столицу на пути из Екатеринбурга в Смоленск.

Конечными пунктами по плану должны были стать Берлин и Потсдам, но маршрут пересмотрели из-за пандемии коронавируса. Границы закрыты. Как рассказали БСТ участники акции, своим примером они хотят взрастить патриотизм среди молодого поколения.