Погода на 19 августа в Башкирии: шквалистый ветер и дикий холод

В ближайшее время в Башкирии будет держаться осенняя погода. Каждый день сильный ветер, а в некоторых местах он достигнет 18 метров в секунду. Ожидаются осадки, пасмурная погода и низкие температуры.

Редакция bash.news узнала, какая погода будет в республике 19 августа

Погода в Уфе на 19 августа

В Уфе будут дожди и сильный ветер.

Утро температура воздуха составит всего +11 градусов. К 11:00 потеплеет до +14 и начнётся гроза с дождём. Такая погода продержится до 17:00.

Также в Уфе ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду

Погода в Стерлитамаке на 18 августа

В Стерлитамаке будет ветрено и облачно.

В 8:00 начнётся дождь, будет +11 градусов. К полудню потеплеет до +14, а дождь прекратится только к 14:00. В 17:00 снова начнёт моросить, а температура будет +16.

Ветер здесь ожидается до 13 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 19 августа

В Нефтекамске тоже ветрено и холодно.

Утро начнётся с +10 градусов. К полудню потеплеет до +13. К 14:00 начнётся дождь, и закончится только к 17:00. Температура воздуха – всего +13 градусов.

Здесь тоже обещают сильный ветер до 14 метров в секунду

Погода в Октябрьском на 19 августа

В Октябрьском облачно.

Температура в 8:00 составит +11 градусов. К полудню потеплеет до +14 и начнётся дождь. Моросить будет до 14:00. В 17:00 будет +16.

Ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 19 августа

В Белорецке будет страшный ветер и холода.

Утром будет +8 и небольшой дождь. К полудню потеплеет до +10, а к дождю присоединится гроза. К 14:00 дождь усилится. В 17:00 будет всё ещё капать, а температура воздуха составит всего +10 градусов. Дождь будет идти до самого вечера.

Ветер будет доходить до 18 метров в секунду. Будьте осторожны.

Погода в Кумертау на 19 августа

В Кумертау будет тоже пасмурно.

В 8:00 температура воздуха составит +11. К 11:00 потеплеет до +13 градусов. В 14:00 ожидается дождь. В 17:00 потеплеет до +16.