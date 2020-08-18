РК «Уфа» принял участие в чемпионате России по пляжному регби

В турнире, который проходил в Москве, выступило 16 команд. На групповом этапе башкирский коллектив сумел выиграть одну встречу из трех и вышел в плей-офф за 9-16 места. По итогам соревнований «Уфа» расположилась на 15-й строчке. В преддверии чемпионата после карантинной паузы команда тренировалась всего месяц.

Исключили контакт, так как после перерыва у регбистов могло быть много травм. Все игры заканчивались в 1 очко, немного не хватало.

Александр Магилат, главный тренер РК «Уфа»

Сейчас у регбистов проходят полноценные тренировки. Клуб готовится к кубку России, который также пройдет в Москве с 22 по 23 августа. А затем Уфа примет  турнир по регби 7 на 7 Кубок СНГ. Он пройдет с 12 по 13 сентября на стадионе «Динамо».

Физически чувствуем себя хорошо, а упущенное будем наверстывать на тренировках и в скором времени, надеюсь, будем радовать болельщиков.

Андрей Онищенко, защитник РК «Уфа»