В Уфе могут включить отопление раньше обычного срока

На оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили о том, что власти готовы включить отопление раньше обычного срока. Эту информацию подтвердил глава мэрии Ульфат Мустафин. Подача отопления будет производиться при необходимости.

Есть вероятность того, что сентябрь в Уфе будет очень холодным. Поэтому подачу отопления могут перенести на более ранний срок. Обычно отопление включают в конце сентября-октябре.

Если с первых дней сентябрь будет холодным, мы должны все предусмотреть и в первую очередь обеспечить теплом дома, образовательные и социальные учреждения – дети не должны мерзнуть.Раскачиваться неделями никто не будет. Ульфат Мустафин, мэр Уфы