В Уфе могут включить отопление раньше обычного срока

На оперативном совещании в мэрии Уфы сообщили о том, что власти готовы включить отопление раньше обычного срока. Эту информацию подтвердил глава мэрии Ульфат Мустафин. Подача отопления будет производиться при необходимости.
Есть вероятность того, что сентябрь в Уфе будет очень холодным. Поэтому подачу отопления могут перенести на более ранний срок. Обычно отопление включают в конце сентября-октябре.
В первую очередь отопление будет включено в социальных учреждениях. Свои коррективы внесла и пандемия коронавируса. Однако мэр Уфы пообещал, что на «раскачку» не потребуется много времени.