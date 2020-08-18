Жительница Башкирии пошла в лес за грибами и пропала

Накануне, 17 августа, в деревне Крещенка Бураевского района пропала местная жительница. 60-летняя женщина отправилась в лес за грибами, но обратно домой не вернулась. Спасатели ведут усиленные поиски пропавшей.

Оказалось, в этот же день пропала ещё одна пенсионерка. Супреужеская пара отправилась за грибами в лес недалеко от деревни Узянбаш Белорецкого района. 65-летняя женщина ушла вперед от мужа – больше супруги в лесу не встретились. Обеспокоенный мужчина обратилась в экстренные службы.