В Башкирии загадочно пропал 43-летний мужчина

В Стерлитамаке ведутся поиски пропавшего без вести 43-летнего Александра Колдаева. Он не выходит на связь с 14 августа. В день исчезновения мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы: телосложение среднее, рост около 177 см, худощавый, светловолосый, голубые глаза. Александр был одет в джинсы синего цвета, темно-серую олимпийку и черную бейсболку. На ногах у него были туфли с перфорацией светло-коричневого цвета.