В Башкирии загадочно пропал 43-летний мужчина

В Стерлитамаке ведутся поиски пропавшего без вести 43-летнего Александра Колдаева. Он не выходит на связь с 14 августа. В день исчезновения мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.
Приметы: телосложение среднее, рост около 177 см, худощавый, светловолосый, голубые глаза. Александр был одет в джинсы синего цвета, темно-серую олимпийку и черную бейсболку. На ногах у него были туфли с перфорацией светло-коричневого цвета.
Близкие не находят себе места. К поискам Александра подключились волонтеры. Телефоны для связи: 8 (987) 106-06-01, 02 или 112.