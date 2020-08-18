Ремонт школы и расширение улицы: Радий Хабиров совершил рабочую поездку по Уфе

Глава республики ознакомился с подготовкой к новому учебному году и проинспектировал ход ремонта дорог и Советской площади в столице.

Обшарпанные стены не к лицу столетнему юбиляру. Здесь нужен капитальный ремонт, решили в 21-м лицее столицы. Поэтому уроки, звонки и перемены отменяются. На весь учебный год. Школьникам и педагогам предстоит переезд. Потесниться придется в соседних школах – 41 и 126. Чтобы ускорить работы, Радий Хабиров поручил включить реконструкцию в РАИП.

Здание признано аварийным, поэтому детям здесь находиться опасно. Султан Бадыков, директор лицея №21 г. Уфы

Медицинские инспекторы из числа студентов – будущих врачей, уроки на 5 минут короче и обязательно ношение масок. Все для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Эксперимент 19-й школы – потоки учащихся разделят по цветам.

А вот по улице Комсомольской проезд запрещен: ее перекопали вдоль и поперек. Из-за обустройства новых ливневок и выноса коммуникаций почти 4 км дороги строят в буквальном смысле заново – расширят до 6 полос. Еще год Комсомольская будет только пешеходной. Проезд машин по выходным будет запрещен и на Советской площади.