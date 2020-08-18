Ремонт школы и расширение улицы: Радий Хабиров совершил рабочую поездку по Уфе

Глава республики ознакомился с подготовкой к новому учебному году и проинспектировал ход ремонта дорог и Советской площади в столице.
Обшарпанные стены не к лицу столетнему юбиляру. Здесь нужен капитальный ремонт, решили в 21-м лицее столицы. Поэтому уроки, звонки и перемены отменяются. На весь учебный год. Школьникам и педагогам предстоит переезд. Потесниться придется в соседних школах – 41 и 126. Чтобы ускорить работы, Радий Хабиров поручил включить реконструкцию в РАИП.
Медицинские инспекторы из числа студентов – будущих врачей, уроки на 5 минут короче и обязательно ношение масок. Все для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Эксперимент 19-й школы – потоки учащихся разделят по цветам.
А вот по улице Комсомольской проезд запрещен: ее перекопали вдоль и поперек. Из-за обустройства новых ливневок и выноса коммуникаций почти 4 км дороги строят в буквальном смысле заново – расширят до 6 полос. Еще год Комсомольская будет только пешеходной. Проезд машин по выходным будет запрещен и на Советской площади.
За этим забором вместо парковки разобьют парк, по центру установят памятник генералу Шаймуратову. Сейчас готовят место для еще одного столичного фонтана. Преобразится и сквер у педагогического университета. Площадку выложат учалинским гранитом.