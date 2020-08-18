У жителей Уфы во дворе появилось болото

Маленькая Венеция во дворе. И это не ландшафтное решение, а проблема, которая мучает жильцов. После каждого дождя детскую площадку в микрорайоне «Яркий» затапливает. Родители бьют тревогу.
Сухим из воды не выйдет никто. Мокрые штаны здесь – это не детская оплошность. На что только не идут застройщики, чтобы выделить свои жилые комплексы из общей массы. Но вот похвастаться собственным аквапарком могут только жители микрорайона «Яркий». Правда, такие водные горки никого не радуют.
Купальный сезон у малышей начинается каждый раз после дождей. Ребятишки решили взять ситуацию в свои руки и уже роют каналы. Но тут нужны недетские методы. От подтопления страдают и деревья. Жильцы подключились к озеленению двора.
А сейчас даже не знают, стоит ли продолжать работу. Застройщик уже предпринимал попытки устранения проблемы. Дополнительно завозили на площадку песок, но это срабатывает лишь на время, рассказывают жильцы.
Детская площадка стоит на участке, аналогичном по устройству с другими дворами. Но вот там проблем нет. Загвоздка, говорят, специалисты, скорее всего, в глине. Ее дренажная способность оказалась хуже. Вода, просачиваясь через чернозем, застревает. Сегодня, кстати, застройщик приступил к работам по устранению проблемы.
Осенние дожди уже не должны будут встать между жильцами и детской площадкой. Работы идут, и в ближайшее время, обещают специалисты, можно будет забыть об аквапарке под окнами.