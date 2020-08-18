«Мечта ходить»: как в Уфе реабилитируют детей при помощи экзоскелета

В Уфе появился уникальный экзоскелет российской компании «ЭкзоАтлет». Такие производят в «Сколково». Роботизированный комплекс предназначен для реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Всего в республику закупили пять таких экзоскелетов.
Айгуль Ибрагимова после тяжелой болезни еще в двухлетнем возрасте оказалась в инвалидном кресле. Самостоятельно девочка ходить не могла. Родители возили ее в реабилитационные центры, для лечения применяли разные методики, но толку не было. Сейчас у Айгуль есть мечта. Девушка в свои 15 лет хочет встать на ноги. Вместе с мамой в интернете они узнали про экзоскелет. Надежда сделать первые шаги появилась, но вот стоимость устройства – 4 миллиона рублей. Мама Айгуль, Гульшат Ибрагимова, на встрече с Главой республики попросила помочь в приобретении экзоскелета.
Пока новое устройство настраивают под физические параметры Айгуль. После того как девушка пройдет полное медицинское обследование и если врачи дадут разрешение, она приступит к тренировкам в экзоскелете.
Экзоскилет настраивают индивидуально. Все движения контролирует программа. На подстраховке два специалиста, третий задает команды. Устройство за счет внешнего каркаса помогает восполнить утраченные функции, увеличить силу мышц и амплитуду движений.
На покупку экзоскелетов из республиканского бюджета выделили 17 миллионов рублей. Всего приобрели пять экземпляров. Новые тренажеры появились в Уфимском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же в РДКБ и в детской больнице номер 17. Заниматься смогут и в Нефтекамске. Так, с помощью экзоскелета дети с ОВЗ сделают свои первые шаги.