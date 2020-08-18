«Мечта ходить»: как в Уфе реабилитируют детей при помощи экзоскелета

В Уфе появился уникальный экзоскелет российской компании «ЭкзоАтлет». Такие производят в «Сколково». Роботизированный комплекс предназначен для реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Всего в республику закупили пять таких экзоскелетов.

Айгуль Ибрагимова после тяжелой болезни еще в двухлетнем возрасте оказалась в инвалидном кресле. Самостоятельно девочка ходить не могла. Родители возили ее в реабилитационные центры, для лечения применяли разные методики, но толку не было. Сейчас у Айгуль есть мечта. Девушка в свои 15 лет хочет встать на ноги. Вместе с мамой в интернете они узнали про экзоскелет. Надежда сделать первые шаги появилась, но вот стоимость устройства – 4 миллиона рублей. Мама Айгуль, Гульшат Ибрагимова, на встрече с Главой республики попросила помочь в приобретении экзоскелета.

У нас мечта – начать ходить. Даже если мы не пойдем, все равно это тренировки и для организма это очень хорошо, это благоприятно влияет. Кроме Айгуль и нас таких детей взрослых очень много, поэтому думаем что это, алла бирса, будет помогать всем. Гульшат Ибрагимова, мама Айгуль

Пока новое устройство настраивают под физические параметры Айгуль. После того как девушка пройдет полное медицинское обследование и если врачи дадут разрешение, она приступит к тренировкам в экзоскелете.

Я думаю, что благодаря этому экзоскелету я начну ходить, и люди, которые в нем нуждаются, будут ходить. Очень хороший аппарат, потому что он помогает людям восстанавливать кровообращение свое. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто приобрел его, надеюсь, он поможет всем людям. Айгуль Ибрагимова

Экзоскилет настраивают индивидуально. Все движения контролирует программа. На подстраховке два специалиста, третий задает команды. Устройство за счет внешнего каркаса помогает восполнить утраченные функции, увеличить силу мышц и амплитуду движений.

Все под контролем находится, ты практически не контролируешь сам процесс. Твои мышцы, ноги – все ходит, управляется с помощью специалиста. Очень интересно, необычно, что мы это все будем применять к детям. Эльвира Байкова, врач невролог Республиканского реабилитационного центра