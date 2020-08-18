Ветеран башкирского ТВ Светлана Мушкина отмечает 70-летие

«Телевидение – моя жизнь». Заслуженный работник культуры, лауреат премии имени Шагита Худайбердина, старожил телеканала БСТ Светлана Мушкина отмечает свой 70-летний юбилей. Для многих она не просто коллега, ее называют мамой: профессию многие полюбили благодаря ей. Почти полвека Светлана Леонидовна отдала телевидению, а желания творить не убавилось. На рабочем месте она отмечает и день своего рождения.
В этом кабинете с двух сторон когда-то сидели машинистки, справа по текстам на башкирском языке, слева – на русском. А посередине все вместе собирались за столом. Праздники часто проходили на работе, вспоминает Светлана Леонидовна. Как и большая часть жизни.
Всегда элегантна. Укладка, макияж. И аксессуар, по которому Светлану Леонидовну в коридоре Телецентра можно узнать издалека – шарфик. Творческий путь полвека назад начался на радио, куда ее привел родной дядя – спортивный комментатор Виктор Мушкин. Кстати, первые тексты, она не скрывает, писала под его диктовку. На телевидении оказалась случайно: позвали на месяц посидеть на телефоне, пока основной сотрудник был в отпуске. Но осталась навсегда.
Начинала корреспондентом. Тогда не было компьютеров, цифровых технологий и по сути передачи делались вручную. Затем долгие годы она занимала должность главного редактора. Ее проекты вошли в золотой фонд башкирского телевидения. Среди них «Золотое наследие», «Династии», «Млечный путь». К 15-летнему юбилею канала Светлана Мушкина создала документальный фильм «Наши годы». Редкие фрагменты и события. Сама автор проекта скромно осталась за кадром. Этот коридор – своеобразный зал славы телевизионщиков. Она одна из немногих, кто был знаком с каждым лично, и с каждым у нее связана своя история.
Даже в свой день рождения она не дома. Почетная грамота и цветы от мэра Уфы – кстати, у истоков муниципального телеканала тоже стоит Светлана Мушкина. И теплые слова от коллег, многие из них, может, и не стали бы журналистами, если бы не Светлана Мушкина, которая умела разглядеть талант.
Настольная книга Светланы Леонидовны – грамматика русского языка, в телефоне подписки на филологические паблики. Призналась: от хорошего текста всегда получает эстетическое удовольствие. На вопрос, что такое телевидение, ответила: «Это моя жизнь». Добавив: «Может быть, это и высокопарно, зато правда». Потому что вторую большую семью подарила ей ее работа.