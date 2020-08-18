ФК «Уфа» готовится к домашнему матчу со «Спартаком»

В столице Башкирии всерьез намерены доказать необоснованность разговоров о том что «Уфа» – фарм-клуб «Спартака». Тем более что у красно-белых отрицательный баланс личных встреч с командой Вадима Евсеева. Присоединился к команде новичок Олег Данченко.

Знал только тех, с кем пересекался на футбольном поле. Бояна Йокича. С Агаларовым был в «Анжи». Коллектив хороший, с пацанами познакомлюсь, проблем нет.

Получивший перелом ребра в матче против тульского «Арсенала» Ловро Бизяк не поможет партнерам в ближайшей игре. Зато занимается в общей группе замененный из-за повреждения Боян Йокич. Все в порядке и с форвардом Вячеславом Кротовым. Напомним, он также не смог продолжить выездную встречу из-за удара, полученного в моменте с первым забитым мячом.