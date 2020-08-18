«Салават Юлаев» примет участие в Кубке чемпионов в Казани

Завтра в Казани стартует предсезонный хоккейный турнир Кубок чемпионов. Он продлится в столице Татарстана с 19 по 23 августа.

Участие в кубке примут клубы – обладатели Кубка Гагарина в разные годы: уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и СКА из Санкт-Петербурга. По регламенту турнира команды проведут по три матча с каждым соперником.