«Салават Юлаев» примет участие в Кубке чемпионов в Казани

Завтра в Казани стартует предсезонный хоккейный турнир Кубок чемпионов. Он продлится в столице Татарстана с 19 по 23 августа.
Участие в кубке примут клубы – обладатели Кубка Гагарина в разные годы: уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» и СКА из Санкт-Петербурга. По регламенту турнира команды проведут по три матча с каждым соперником.
По итогам группового этапа две лучшие сыграют в финале, а две другие поборются за третье место. «Салават Юлаев» начнет турнир игрой против «Металлурга» завтра. Прямая трансляция этой встречи на телеканале БСТ в 14:55.