Лаптистки Башкирии готовятся к чемпионату и Кубку страны

Всероссийские турниры состоятся с 6 по 18 сентября в Анапе. В них примут участие 6 коллективов из Краснодарского края, Удмуртской республики, Московской, Белгородской и Ярославской областей.

Сейчас команда тренируется каждый день. Коллектив разделен на две группы: первая отрабатывает защиту, а вторая бегает, наращивая скоростную мощь.

К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, но сейчас мы готовимся и надеемся, что подойдем в оптимальной форме.

Право участвовать во всероссийских турнирах сборная республики завоевала в борьбе с лаптистками Уфимского района. По сумме двух встреч они выиграли с преимуществом в пять очков. Хотя в прошлом году Башкортостан на соревнованиях представляли как раз соперницы. Тогда девушки завоевали кубок и заняли второе место в чемпионате.