В Уфе мажоры на BMW чуть не сбили гаишника

На это раз "герои" чуть не сбили сотрудника ГИБДД. На небольшом фрагменте видеозаписи видно, как парни со всех сил давят на педаль газа где-то в районе Бельского моста, а прямо у них на пути инспектор машет своим жезлом, приказывая остановиться.