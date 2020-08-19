В Уфе мажоры на BMW чуть не сбили гаишника

Очередные приключения гонщики сняли на видео.
В социальных сетях появилось любопытное видео, которым, вероятно, могут заинтересоваться сотрудники правоохранительных органов. Речь идет опять о молодых гонщиках.
На это раз "герои" чуть не сбили сотрудника ГИБДД. На небольшом фрагменте видеозаписи видно, как парни со всех сил давят на педаль газа где-то в районе Бельского моста, а прямо у них на пути инспектор машет своим жезлом, приказывая остановиться.
Сотрудник чудом уворачивается от ревущего авто. После этого звучит удар, похожий на столкновение двух автомобилей. Можно предположить, что гонщики задели служебную машину стражей дорог.
Чем закончилась эта гонка - неизвестно.