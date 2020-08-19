В Башкирии пьяный водитель устроил массовое ДТП

Вчера вечером, 18 августа, в Стерлитамаке произошло массовое ДТП - столкнулись сразу три автомобиля. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Авария произошла на улице Худайбердина. Водитель отечественной "двенадцатой" столкнулся с попутным автомобилем марки KIA, после чего протаранил грузовик ГАЗ. За рулем ВАЗ-2112 находился 27-летний мужчина. Оказалось, что в момент ДТП он был пьян, а также не имел водительского удостоверения.