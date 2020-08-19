«Пока мы помним, мы непобедимы»: в Башкирии установили памятник фронтовикам

В деревне Манагазово Балтачевского района открыли памятник героям Великой Отечественной войны. Таким образом, он стал 61-м обелиском.
Монументальная композиция создавалась, что называется, всем миром. Деньги были выделены не только из республиканской казны в рамках партийного проекта «Реальные дела», но также из местного бюджета. Часть средств пожертвовали жители.
Саму скульптуру создал житель Санкт-Петербурга Валерий Сабанов – сын местного фронтовика Ахнафа Сабанова, который прошел всю войну в качестве разведчика, а домой вернулся в 1951. А изготовлена статуя в Краснодарском крае из монолитного гранита, её поверхность покрыта бронзовой краской.
На новой композиции высечены имена всех сельчан, ушедших на фронт. Это 80 человек, 44 из которых остались на полях сражений. 10 попали в трудовую армию.