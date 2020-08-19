«Пока мы помним, мы непобедимы»: в Башкирии установили памятник фронтовикам

Я считаю себя патриотом. Как любой нормальный человек, я считаю, что мы должны хранить память. И о славных подвигах отцов, дедов кто-то помнит, кто-то нет. Мы должны каждый, кто чем может, на своем участке делать какие-то добрые дела. Пока мы помним их жертвы, их подвиги не напрасны. Пока мы помним, они живут в наших сердцах, в сердцах наших потомков. И пока мы помним, мы непобедимы.

Валерий Сабанов, инициатор проекта мемориала